Лампа импульсная Godox FT-DP300II для DP300II и DP400II
Код товара : УТ-00066194
Артикул : 27263
2 770 ₽
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Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
0.070
Описание
Импульсная лампа Godox FT-DP300II подходит для студийных вспышек Godox DP300II, Godox DP400II.
Максимальная энергия импульса: 400 Дж.
Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Если вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, для замены обратитесь к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.