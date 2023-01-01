Описание

Импульсная лампа Godox FT-DP300II подходит для студийных вспышек Godox DP300II, Godox DP400II.

Максимальная энергия импульса: 400 Дж.

Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Если вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, для замены обратитесь к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.