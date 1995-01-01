Импульсная лампа Godox FT-DP1000II подходит для студийных вспышек Godox DP800III, Godox DP800IIIV, DP1000III. Максимальная мощность лампы – 1000 Дж.

Внимание! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Поскольку в импульсных приборах используются конденсаторы, получить сильный удар током можно даже в том случае, если прибор отключен от сети. Если вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, для замены лампы обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.