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Лампа импульсная Godox FT-DP1000II для DP800III, DP800IIIV, DP1000II

Код товара:УТ-00079404
Артикул:27266

Товар не найден

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Описание

Импульсная лампа Godox FT-DP1000II подходит для студийных вспышек Godox DP800III, Godox DP800IIIV, DP1000III. Максимальная мощность лампы – 1000 Дж.

Внимание! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Поскольку в импульсных приборах используются конденсаторы, получить сильный удар током можно даже в том случае, если прибор отключен от сети. Если вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, для замены лампы обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.