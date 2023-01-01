Лампа импульсная Godox FT-AD600Pro (для AD600Pro)
Код товара : УТ-00031467
Артикул : 26375
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Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
0.075
Описание
Сменная импульсная лампа для моноблоков Godox AD600Pro. Не подходит для вспышек AD600 (AD600B, AD600BM). Выполняется в сборе с несъемным прозрачным пайрексом (защитным стеклом). Цветовая температура 5600К.