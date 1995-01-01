Лампа импульсная Godox FT-AD600-1200W (для AD600B/BM)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00059711 Артикул : 27260

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Сменная импульсная лампа для выносной головки Godox AD-H1200B, которая используется с двумя блоками вспышек AD600B или AD600BM. Мощность лампы составляет 1200 Дж. Задать вопрос 20 660 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Сменная импульсная лампа для выносной головки Godox AD-H1200B, которая используется с двумя блоками вспышек AD600B или AD600BM. Мощность лампы составляет 1200 Дж. Характеристики: Мощность 1200 Вт·с

1200 Вт·с Совместимость: для выносной головки AD-Н1200В

для выносной головки AD-Н1200В Размер упаковки: 10,2х10,7х13 см

10,2х10,7х13 см Вес с упаковкой 77 г

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