Лампа импульсная Godox FT-AD600-1200W (для AD600B/BM)
Код товара : УТ-00059711
Артикул : 27260
20 660 ₽
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Описание
Сменная импульсная лампа для выносной головки Godox AD-H1200B, которая используется с двумя блоками вспышек AD600B или AD600BM. Мощность лампы составляет 1200 Дж.
Характеристики:
- Мощность 1200 Вт·с
- Совместимость: для выносной головки AD-Н1200В
- Размер упаковки: 10,2х10,7х13 см
- Вес с упаковкой 77 г
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