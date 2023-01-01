Лампа импульсная Godox FT-AD400Pro для AD400Pro
Код товара : УТ-00032968
Артикул : 26720
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Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
0.075
Описание
Сменная импульсная лампа для моноблока Godox AD400Pro, в сборе с защитным пайрексом. Максимальная энергия импульса 400 Дж.
Размеры: 78 х 62 х 62 мм
Вес: 105 г.