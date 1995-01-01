Лампа импульсная Godox FT-AD300 для AD300Pro
Код товара : УТ-00074723
Артикул : 27907
11 510 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Импульсная лампа для студийных вспышек Godox AD300Pro. Мощность 300 Вт·c. Лампа расположена на керамическом основании и закрыта стеклянным защитным колпаком.
Характеристики:
- Мощность: 300 Вт·с
- Совместимость: для студийных вспышек Godox AD300Pro
- Тип лампы: Импульсная
- Размер упаковки: 86 х 85 х 85 мм
- Вес с упаковкой: 65г
- Вес: 30г
ВНИМАНИЕ! Лампы импульсных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Если вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.
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