Лампа импульсная Godox FT-AD300 для AD300Pro

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074723 Артикул : 27907



Импульсная лампа для студийных вспышек Godox AD300Pro. Мощность 300 Вт·c. Лампа расположена на керамическом основании и закрыта стеклянным защитным колпаком. Задать вопрос 11 510 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Импульсная лампа для студийных вспышек Godox AD300Pro. Мощность 300 Вт·c. Лампа расположена на керамическом основании и закрыта стеклянным защитным колпаком. Характеристики: Мощность: 300 Вт·с

300 Вт·с Совместимость: для студийных вспышек Godox AD300Pro

для студийных вспышек Godox AD300Pro Тип лампы: Импульсная

Импульсная Размер упаковки: 86 х 85 х 85 мм

86 х 85 х 85 мм Вес с упаковкой: 65г

Вес: 30г ВНИМАНИЕ! Лампы импульсных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Если вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.

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