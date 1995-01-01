Описание

Импульсная лампа Godox FT-04 для вспышек серии QTIIIM: модели QT400IIIM, QT600IIIM, QT1200IIIM. Максимальная мощность импульса: 1200 Дж.

Размер упаковки: 9.5х9.5х9 см

9.5х9.5х9 см Вес с упаковкой: 140 г

ВНИМАНИЕ! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Поскольку в импульсных приборах заряд накапливается на конденсаторах, получить сильный удар током можно даже в том случае, если прибор отключен от электросети. Если Вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, для замены лампы обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.