Лампа импульсная Godox FT-04 для серии QTIII
Код товара : УТ-00075646
Артикул : 29874
Гарантия 14 дней
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Описание
Импульсная лампа Godox FT-04 для вспышек серии QTIIIM: модели QT400IIIM, QT600IIIM, QT1200IIIM. Максимальная мощность импульса: 1200 Дж.
- Размер упаковки: 9.5х9.5х9 см
- Вес с упаковкой: 140 г
ВНИМАНИЕ! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Поскольку в импульсных приборах заряд накапливается на конденсаторах, получить сильный удар током можно даже в том случае, если прибор отключен от электросети. Если Вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, для замены лампы обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.