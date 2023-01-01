Описание

Увеличение освещенности до 19 раз

Оптическая насадка с линзой Френеля FLS8 может изменять уровень освещенности (в пятне по оси прибора) в 19 раз. На внешней стороне собирающей линзы нанесены концентрические окружности, каждая из которых является миниатюрной кольцевой призмой, фокусирующей световой поток. Это позволяет располагать световые приборы на большом расстоянии, чтобы они не попадали в кадр при съемке масштабных сцен.

Регулируемый угол рассеивания

Угол рассеивания света оптической насадки FLS8 регулируется в диапазоне от 10° до 40°. Благодаря плавной регулировке угла рассеивания можно получить яркий узконаправленный или равномерно распределенный широкий световой поток.

Прочная надежная конструкция

Эргономичная и надежная конструкция оптической насадки с линзой Френеля обеспечивает минимальные потери света. Насадка имеет высокое светопропускание, при этом обеспечивается достаточная вентиляция.

Безопасное хранение и транспортировка

Для безопасного хранения в комплект входит полужесткая сумка-кофр с двумя ручками для переноски. Кофр надежно закрывается на молнию и страхует оборудования от повреждения во время транспортировки.

Дополнительное управление световым потоком

Для управления световым потоком возможно приобретение дополнительных аксессуаров – на насадку можно установить 8-лепестковые шторки Godox LB-01 для FLS8. Шторки позволяют точно контролировать и избирательно ограничивать распространение светового луча.

Байонет Bowens

Распространенный байонет Bowens S обеспечивает совместимость с широким диапазоном осветительных приборов.

В комплекте:

Насадка оптическая Godox FLS8 с линзой Френеля

Сумка-кофр

Гарантийный талон

*насадка FLS8 несовместима с осветителями M600D и M600Bi из-за особенностей их крепежных колец