Оптическая насадка Godox FLS8 с линзой Френеля, Bowens
Код товара : УТ-00061008
Артикул : 29124
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес
2 кг
Описание
Увеличение освещенности до 19 раз
Оптическая насадка с линзой Френеля FLS8 может изменять уровень освещенности (в пятне по оси прибора) в 19 раз. На внешней стороне собирающей линзы нанесены концентрические окружности, каждая из которых является миниатюрной кольцевой призмой, фокусирующей световой поток. Это позволяет располагать световые приборы на большом расстоянии, чтобы они не попадали в кадр при съемке масштабных сцен.
Регулируемый угол рассеивания
Угол рассеивания света оптической насадки FLS8 регулируется в диапазоне от 10° до 40°. Благодаря плавной регулировке угла рассеивания можно получить яркий узконаправленный или равномерно распределенный широкий световой поток.
Прочная надежная конструкция
Эргономичная и надежная конструкция оптической насадки с линзой Френеля обеспечивает минимальные потери света. Насадка имеет высокое светопропускание, при этом обеспечивается достаточная вентиляция.
Безопасное хранение и транспортировка
Для безопасного хранения в комплект входит полужесткая сумка-кофр с двумя ручками для переноски. Кофр надежно закрывается на молнию и страхует оборудования от повреждения во время транспортировки.
Дополнительное управление световым потоком
Для управления световым потоком возможно приобретение дополнительных аксессуаров – на насадку можно установить 8-лепестковые шторки Godox LB-01 для FLS8. Шторки позволяют точно контролировать и избирательно ограничивать распространение светового луча.
Байонет Bowens
Распространенный байонет Bowens S обеспечивает совместимость с широким диапазоном осветительных приборов.
В комплекте:
- Насадка оптическая Godox FLS8 с линзой Френеля
- Сумка-кофр
- Гарантийный талон
*насадка FLS8 несовместима с осветителями M600D и M600Bi из-за особенностей их крепежных колец