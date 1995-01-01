Описание

Проекционная насадка с линзой Френеля обеспечивает узкий луч света с равномерным распределением по всему световому пятну. Угол расхождения луча регулируется от 10° до 35°, что позволяет разместить осветитель на значительном расстоянии от освещаемого объекта. Насадка предназначена для использования со светодиодными студийными осветителями с байонетом Bowens.

На внешней стороне собирающей линзы нанесены концентрические окружности, каждая из которых является миниатюрной кольцевой призмой, фокусирующей световой поток. Благодаря этому насадка FLS10 может изменять уровень освещенности (в пятне по оси прибора) в 19 раз.

Эргономичная и надежная конструкция оптической насадки обеспечивает минимальные потери света, при этом обеспечивается достаточная вентиляция. Для безопасного хранения в комплект входит полужесткая сумка-кофр с двумя ручками для переноски. Кофр надежно закрывается на молнию и страхует оборудования от повреждения во время транспортировки.

Для управления световым потоком на насадку можно установить шторки Godox LB-02. Шторки позволяют избирательно ограничивать распространение светового луча при формировании светотеневого рисунка.

Характеристики