Осветитель Godox FL60, гибкий, светодиодный, 60 Вт, 3300-5600К
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Характеристики
Описание
Серия гибких светодиодных осветителей Godox FL - это легкие, портативные, гибкие и пластичные, как ткань, для придания нужной формы. Гибкие светодиодные светильники, предназначенные для освещения репортажей, кинопроизводства, видеосъемки за пределами студии, съемки натюрмортов, портретов и множества других задач. Гибкие светодиодные осветители производят высококачественный свет с регулируемой яркостью и обеспечивают легкое переключение цветовой температуры от 3300К (лампа накаливания) до 5600К (дневной свет).
Регулируемая цветовая температура и яркость
Бесступенчатое управление выходными параметрами, обеспечивающее плавное регулирование между цветовой температурой лампы накаливания и дневного света, а также регулируемая яркость света от 10 до 100%
Возможность управления с помощью беспроводного пульта дистанционного управления и мобильного приложения
Пульт ДУ работает на частоте 433 МГц и позволяет использовать 6 каналов и 16 групп. (приобретается отдельно)
Удаленная настройка выходных параметров с помощью смартфона через Bluetooth после загрузки мобильного приложения "GodoxPhoto"
Два варианта питания
- Питание от литиевой батареи V-mount (батарея продается отдельно)
- Питание от электросети