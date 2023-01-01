Осветитель Godox FL60, гибкий, светодиодный, 60 Вт, 3300-5600К
Код товара : УТ-00047591
Артикул : 27279 сн
19 460 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
60 Вт
Регулировка мощности, диапазон
10 - 100%
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
96
Освещенность
1800 лк (на 1 м)
Минимальная цветовая температура, K
3300
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
да, сетевой адаптер в комплекте
Тип крепления
на стойку (5/8")
Минимальная температура эксплуатации, °С
-10
Максимальная температура эксплуатации, °С
45
Прочие характеристики
Вес
2.9 кг
Вес (брутто), г
3.000
Комплектация
блок управления и питания, сетевой адаптер, кабель, складной держатель, кронштейн, крепеж, сумка
Описание
Серия гибких светодиодных осветителей Godox FL - это легкие, портативные, гибкие и пластичные, как ткань, для придания нужной формы. Гибкие светодиодные светильники, предназначенные для освещения репортажей, кинопроизводства, видеосъемки за пределами студии, съемки натюрмортов, портретов и множества других задач. Гибкие светодиодные осветители производят высококачественный свет с регулируемой яркостью и обеспечивают легкое переключение цветовой температуры от 3300К (лампа накаливания) до 5600К (дневной свет).
Регулируемая цветовая температура и яркость
Бесступенчатое управление выходными параметрами, обеспечивающее плавное регулирование между цветовой температурой лампы накаливания и дневного света, а также регулируемая яркость света от 10 до 100%
Возможность управления с помощью беспроводного пульта дистанционного управления и мобильного приложения
Пульт ДУ работает на частоте 433 МГц и позволяет использовать 6 каналов и 16 групп. (приобретается отдельно)
Удаленная настройка выходных параметров с помощью смартфона через Bluetooth после загрузки мобильного приложения "GodoxPhoto"
Два варианта питания
- Питание от литиевой батареи V-mount (батарея продается отдельно)
- Питание от электросети