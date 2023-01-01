Описание

Серия гибких светодиодных осветителей Godox FL - это легкие, портативные, гибкие и пластичные, как ткань, для придания нужной формы. Гибкие светодиодные светильники, предназначенные для освещения репортажей, кинопроизводства, видеосъемки за пределами студии, съемки натюрмортов, портретов и множества других задач. Гибкие светодиодные осветители производят высококачественный свет с регулируемой яркостью и обеспечивают легкое переключение цветовой температуры от 3300К (лампа накаливания) до 5600К (дневной свет).

Регулируемая цветовая температура и яркость

Бесступенчатое управление выходными параметрами, обеспечивающее плавное регулирование между цветовой температурой лампы накаливания и дневного света, а также регулируемая яркость света от 10 до 100%

Возможность управления с помощью беспроводного пульта дистанционного управления и мобильного приложения

Пульт ДУ работает на частоте 433 МГц и позволяет использовать 6 каналов и 16 групп.

Удаленная настройка выходных параметров с помощью смартфона через Bluetooth после загрузки мобильного приложения "GodoxPhoto" (пульт управления в комплект поставки не входит)

Два варианта питания