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Комплект осветителей Godox FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К

  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
  • FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
Код товара:УТ-00066191
Артикул:30107

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Серия гибких светодиодных осветителей Godox FL - это легкие, портативные, гибкие и пластичные, как ткань, для придания нужной формы. Гибкие светодиодные светильники, предназначенные для освещения репортажей, кинопроизводства, видеосъемки за пределами студии, съемки натюрмортов, портретов и множества других задач. Гибкие светодиодные осветители производят высококачественный свет с регулируемой яркостью и обеспечивают легкое переключение цветовой температуры от 3300К (лампа накаливания) до 5600К (дневной свет).

Регулируемая цветовая температура и яркость
Бесступенчатое управление выходными параметрами, обеспечивающее плавное регулирование между цветовой температурой лампы накаливания и дневного света, а также регулируемая яркость света от 10 до 100%

Возможность управления с помощью беспроводного пульта дистанционного управления и мобильного приложения
Пульт ДУ работает на частоте 433 МГц и позволяет использовать 6 каналов и 16 групп.
Удаленная настройка выходных параметров с помощью пульта ДУ или смартфона через Bluetooth, приложение «GodoxPhoto».

Два варианта питания

  • Питание от литиевой батареи V-mount (батарея продается отдельно)
  • Питание от электросети

Комплектация

  • Гибкий светодиодный осветитель – 2 шт
  • Блок питания – 2 шт
  • Сетевой адаптер – 2 шт
  • Кабель – 2 шт
  • Складной держатель X-mount – 2 шт
  • Кронштейн для стойки наклонный – 2 шт
  • Пульт дистанционного управления RC-A5 – 1 шт
  • Строп крепления контроллера съемный – 2 шт
  • Софтбокс с сотами FL-SF6060 – 2 шт
  • Сумка для переноски и хранения