Комплект осветителей Godox FL150S-K2, гибкие, светодиодные, 2х150 Вт, 3300-5600К
Товар не найден
Характеристики
Описание
Серия гибких светодиодных осветителей Godox FL - это легкие, портативные, гибкие и пластичные, как ткань, для придания нужной формы. Гибкие светодиодные светильники, предназначенные для освещения репортажей, кинопроизводства, видеосъемки за пределами студии, съемки натюрмортов, портретов и множества других задач. Гибкие светодиодные осветители производят высококачественный свет с регулируемой яркостью и обеспечивают легкое переключение цветовой температуры от 3300К (лампа накаливания) до 5600К (дневной свет).
Регулируемая цветовая температура и яркость
Бесступенчатое управление выходными параметрами, обеспечивающее плавное регулирование между цветовой температурой лампы накаливания и дневного света, а также регулируемая яркость света от 10 до 100%
Возможность управления с помощью беспроводного пульта дистанционного управления и мобильного приложения
Пульт ДУ работает на частоте 433 МГц и позволяет использовать 6 каналов и 16 групп.
Удаленная настройка выходных параметров с помощью пульта ДУ или смартфона через Bluetooth, приложение «GodoxPhoto».
Два варианта питания
- Питание от литиевой батареи V-mount (батарея продается отдельно)
- Питание от электросети
Комплектация
- Гибкий светодиодный осветитель – 2 шт
- Блок питания – 2 шт
- Сетевой адаптер – 2 шт
- Кабель – 2 шт
- Складной держатель X-mount – 2 шт
- Кронштейн для стойки наклонный – 2 шт
- Пульт дистанционного управления RC-A5 – 1 шт
- Строп крепления контроллера съемный – 2 шт
- Софтбокс с сотами FL-SF6060 – 2 шт
- Сумка для переноски и хранения