Осветитель Godox FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
Код товара : УТ-00057961
Артикул : 27282
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Основные характеристики
Регулировка мощности, диапазон
10–100%
Индекс CRI
96
Минимальная цветовая температура, K
3300
Максимальная цветовая температура, K
5600
Прочие характеристики
Вес
4,4 кг
Вес (брутто), г
0.075
Комплектация
осветитель, питающий блок, сетевой адаптер, кабель, складной держатель X-mount, кронштейн, пульт дистанционного управления RC-A5, крепеж, сумка
Описание
Godox FL150R – портативный гибкий, пластичный светодиодный осветитель. Используется в процессе кинопроизводства, видео- и фотосъемки за пределами студии. Может служить источником света при предметной и портретной съемке, при съемке в небольшом пространстве, например, в салоне автомобиля.
Осветители обеспечивают качественный световой поток с плавно регулируемыми цветовой температурой и яркостью.
Для дистанционного управления осветителем используются:
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беспроводной пульт дистанционного управления RC-A5 (входит в комплект), который работает на частоте 433 МГц и позволяет использовать 6 групп и 16 каналов;
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смартфон с мобильным приложением GodoxPhoto, доступным в App Store и Play Market.
Для питания осветителя можно использовать батарею V-mount (приобретается отдельно) или сеть, подключая прибор через сетевой адаптер.
В комплект входит складной держатель X-mount для легкой установки осветителя и сумка для переноски и хранения.