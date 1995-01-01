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Осветитель Godox FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К

  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
  • FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
Код товара:УТ-00057961
Артикул:27282

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Godox FL150R – портативный гибкий, пластичный светодиодный осветитель. Используется в процессе кинопроизводства, видео- и фотосъемки за пределами студии. Может служить источником света при предметной и портретной съемке, при съемке в небольшом пространстве, например, в салоне автомобиля.

Осветители обеспечивают качественный световой поток с плавно регулируемыми цветовой температурой и яркостью.

Для дистанционного управления осветителем используются:

  • беспроводной пульт дистанционного управления RC-A5 (входит в комплект), который работает на частоте 433 МГц и позволяет использовать 6 групп и 16 каналов;
  • смартфон с мобильным приложением GodoxPhoto, доступным в App Store и Play Market.

Для питания осветителя можно использовать батарею V-mount (приобретается отдельно) или сеть, подключая прибор через сетевой адаптер.

В комплект входит складной держатель X-mount для легкой установки осветителя и сумка для переноски и хранения.