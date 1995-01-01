Осветитель Godox FL150R, светодиодный, 150 Вт, гибкий, 3300–5600К
Код товара:УТ-00057961
Артикул:27282
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный
Мощность150 Вт
Освещенность4300 лк (на 1 м)
Цветовая температура3300–5600К
Индекс CRI≥96
Индекс TLCI≥98
Регулировка мощности10–100%
Дистанционное управлениепульт RC-A5 (в комплекте), мобильное приложение через Bluetooth: 6 групп, 16 каналов
Работа от аккумуляторабатарея типа V-mount (приобретается отдельно)
Работа от сети100-240В 50/60 Гц через адаптер (входит в комплект)
Система охлажденияпассивная
Вес4,4 кг
Размеры30 х 120 см
Комплектацияосветитель, питающий блок, сетевой адаптер, кабель, складной держатель X-mount, кронштейн, пульт дистанционного управления RC-A5, крепеж, сумка
Описание
Godox FL150R – портативный гибкий, пластичный светодиодный осветитель. Используется в процессе кинопроизводства, видео- и фотосъемки за пределами студии. Может служить источником света при предметной и портретной съемке, при съемке в небольшом пространстве, например, в салоне автомобиля.
Осветители обеспечивают качественный световой поток с плавно регулируемыми цветовой температурой и яркостью.
Для дистанционного управления осветителем используются:
- беспроводной пульт дистанционного управления RC-A5 (входит в комплект), который работает на частоте 433 МГц и позволяет использовать 6 групп и 16 каналов;
- смартфон с мобильным приложением GodoxPhoto, доступным в App Store и Play Market.
Для питания осветителя можно использовать батарею V-mount (приобретается отдельно) или сеть, подключая прибор через сетевой адаптер.
В комплект входит складной держатель X-mount для легкой установки осветителя и сумка для переноски и хранения.