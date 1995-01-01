Софтбокс Godox FL-SF 4060 для FL100, 40х60 см, с сотами
Код товара:УТ-00055041
Артикул:27919
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг1.600
Описание
Софтбокс Godox FL-SF 4060 с сотами предназначен для лучшего рассеивания света гибкой светодиодной панели Godox FL100. Крепится непосредственно к прилагаемому к панели держателю X-mount. Софтбокс с серебристым внутренним покрытием собирается за считанные минуты и может использоваться как со съемным передним диффузором, так и без него. Входящая в комплект тканевая насадка с сотами обеспечивает более направленный световой пучок и помогает уменьшить потенциальную засветку.