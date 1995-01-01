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Софтбокс Godox FL-SF 3045 для FL60, 30х45 см, с сотами

  • FL-SF 3045 для FL60, 30х45 см, с сотами
  • FL-SF 3045 для FL60, 30х45 см, с сотами
  • FL-SF 3045 для FL60, 30х45 см, с сотами
  • FL-SF 3045 для FL60, 30х45 см, с сотами
  • FL-SF 3045 для FL60, 30х45 см, с сотами
  • FL-SF 3045 для FL60, 30х45 см, с сотами
  • FL-SF 3045 для FL60, 30х45 см, с сотами
  • FL-SF 3045 для FL60, 30х45 см, с сотами
  • FL-SF 3045 для FL60, 30х45 см, с сотами
Код товара:УТ-00066803
Артикул:27918

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Софтбокс Godox FL-SF 3045 с сотами предназначен для лучшего рассеивания света гибкой светодиодной панели Godox FL60. Крепится непосредственно к прилагаемому к панели держателю X-mount. Софтбокс с серебристым внутренним покрытием собирается за считанные минуты и может использоваться как со съемным передним диффузором, так и без него. Входящая в комплект тканевая насадка с сотами обеспечивает более направленный световой пучок и помогает уменьшить потенциальную засветку.