Софтбокс Godox FL-SF 3045 с сотами предназначен для лучшего рассеивания света гибкой светодиодной панели Godox FL60. Крепится непосредственно к прилагаемому к панели держателю X-mount. Софтбокс с серебристым внутренним покрытием собирается за считанные минуты и может использоваться как со съемным передним диффузором, так и без него. Входящая в комплект тканевая насадка с сотами обеспечивает более направленный световой пучок и помогает уменьшить потенциальную засветку.