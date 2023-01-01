Софтбокс Godox FL-SF 30120, с сотами для FL150R
Код товара : УТ-00063262
Артикул : 27920
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Размеры товара
30 х 120 см
Описание
Софтбокс Godox FL-SF 30120 с сотами для гибкой светодиодной панели FL150R, крепится непосредственно к прилагаемому к панели держателю X-mount. Софтбокс FL-SF 30120 с серебристым внутренним покрытием собирается за считанные минуты и может использоваться как со съемным передним диффузором, так и без него. Входящая в комплект тканевая насадка с сотами обеспечивает более направленный световой пучок и помогает уменьшить потенциальную засветку.
Размер 30х120 см, чехол в комплекте