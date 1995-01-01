Осветитель Godox ES45 Kit – это комплект, состоящий из светодиодной панели со съемным пультом управления, с креплением к столу (штанга со струбциной). Комплект разработан специально для блогеров и стримеров, нуждающихся в ярком ровном освещении крупных объектов при съемке видеоблогов, ведения прямых трансляций и других видов онлайн-активности.

Параметры освещения

Осветитель ES45 имеет плавную регулировку цветовой температуру от 2800 до 6500K с высоким индексом цветопередачи CRI/TLCI 96/97, поэтому стрим будет выглядеть ярко и естественно. Светодиодная панель, закрытая матовым несъемным рассеивателем, обеспечивает мягкий свет, в котором особенно выгодно смотрится человек – без излишних теней и с хорошим, «правильным» цветом лица. Яркость панели регулируется от 0 до 100% с шагом 1%. Такая вариативность дает возможность максимально эффективно подсветить блогера или объект, выставить уровень света комфортным для глаз во время длительных трансляций - и при этом оставить фон приглушенным. В отличие от громоздких осветителей с софтбоксами, тонкая световая панель размером 37х23х3см способна разместится на игровом столе или любой другой плоской поверхности, которую можно зажать струбциной, например, книжной полке.

Съемная панель управления

Пульт управления представляет собой съемную панель, установленную на корпусе осветителя. Пульт управления позволяет регулировать все параметры освещения непосредственно на корпусе осветителя и дистанционно по беспроводной сети 2.4ГГц.

Пульт снабжен двумя кнопками (кнопка включения и кнопка выбора канала /группы) и двумя диммерами, правый диммер регулирует яркость, а левый – цветовую температуру или задают необходимый номер в режиме выбора канала/группы. Установленные параметры отображаются на ЖК-дисплее.

Пульт управления с магнитным креплением устанавливается или вынимается из слота на корпусе осветителя за считанные секунды. Встроенный аккумулятор пульта заряжается, когда панель управления установлена в слот осветителя, подключенного к сети. Пульт также может заряжаться через порт Type C от сети или стандартного зарядного устройства USB 5В (сетевой адаптер и кабель USB в комплект не входят).

Управление по BlueTooth со смартфона

Дистанционное управление по BlueTooth со смартфона через бесплатное приложение Godox Light доступно всем пользователям, имеющим мобильные устройства на iOS или Android.

Установка и подключение осветителя

Световая панель устанавливается на кронштейн с шаровой головкой, телескопическим держателем и струбциной. Кронштейн может крепиться к столешнице толщиной до 50 мм.

Длина телескопической палки крепления регулируется в пределах от 39 до 100 см и совместно с шаровой головкой позволяют найти наилучшее положение и угол наклона осветителя. Выдвижные телескопические секций диаметром 25/22/20мм фиксируются цанговыми зажимами.

Осветитель питается от сети 220В при помощи комплектного сетевого адаптера и кабеля питания.

Особенности