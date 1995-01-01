Осветитель Godox ES30 Kit в комплекте с телескопической штангой со струбциной ES-TMR создан специально для блогеров и стримеров, нуждающихся в ярком ровном освещении крупных объектов при съемке видеоблогов, ведения прямых трансляций и других видов онлайн-активности. Он имеет плавную регулировку яркости и цветовой температуры (от 2800 до 6500K). Благодаря высокому индексу цветопередачи CRI/TLCI 96/97 все цвета, включая оттенки кожи, передаются точно и естественно.

Яркий свет, комфортный для глаз

Яркость панели регулируется от 0 до 100% с шагом 1%: высокая точность управления яркостью позволяет выставить уровень света, комфортным для глаз во время длительных трансляций. Благодаря достаточно большой площади панели (прибл. 20х20 см) и встроенному матовому рассеивателю обеспечивается мягкий рассеянный характер освещения, без глубоких теней.

Панель управления с ЖК-дисплеем

Осветитель Godox ES30 Kit1, в отличие от своего старшего брата Godox ES45 Kit, имеет несъемную встроенную в корпус панель управления, снабженную двумя диммерами и кнопкой включения. Правый диммер регулирует яркость, а левый – цветовую температуру, а также включает и выключает Bluetooth соединение. Установленные параметры отображаются на ЖК-дисплее.

Управление по Bluetooth со смартфона

Дистанционное управление по Bluetooth со смартфона через бесплатное приложение Godox Light доступно всем пользователям, имеющим мобильные устройства на iOS или Android.

Без вентилятора и шума

Конструкция панели с пассивным охлаждением не создает постороннего шума и вполне подходит для прямых трансляций.

Установка осветителя

В отличие от громоздких осветителей с софтбоксами, тонкая световая панель способна разместится на рабочем или игровом столе, а также на любой другой плоской поверхности, которую можно зажать струбциной: например, на книжной полке. Толщина столешницы не должна превышать 50 мм. Световая панель устанавливается на телескопическую штангу Godox ES-TMR с шаровой головкой, которая обеспечивает свободное вращение и наклон осветителя. Длина штанги регулируется в пределах от 39 до 100 см. Выдвижные телескопические секции фиксируются цанговыми зажимами.

Особенности