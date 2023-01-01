Осветитель Godox ES30 Kit1 светодиодный, 2800-6500К, 35 Вт, с креплением для стола
Код товара : УТ-00067792
Артикул : 29906
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
35 Вт
Индекс CRI
96
Минимальная цветовая температура, K
2800
Максимальная цветовая температура, K
6500
Описание
Осветитель Godox ES30 Kit в комплекте с телескопической штангой со струбциной ES-TMR создан специально для блогеров и стримеров, нуждающихся в ярком ровном освещении крупных объектов при съемке видеоблогов, ведения прямых трансляций и других видов онлайн-активности. Он имеет плавную регулировку яркости и цветовой температуры (от 2800 до 6500K). Благодаря высокому индексу цветопередачи CRI/TLCI 96/97 все цвета, включая оттенки кожи, передаются точно и естественно.
Яркий свет, комфортный для глаз
Яркость панели регулируется от 0 до 100% с шагом 1%: высокая точность управления яркостью позволяет выставить уровень света, комфортным для глаз во время длительных трансляций. Благодаря достаточно большой площади панели (прибл. 20х20 см) и встроенному матовому рассеивателю обеспечивается мягкий рассеянный характер освещения, без глубоких теней.
Панель управления с ЖК-дисплеем
Осветитель Godox ES30 Kit1, в отличие от своего старшего брата Godox ES45 Kit, имеет несъемную встроенную в корпус панель управления, снабженную двумя диммерами и кнопкой включения. Правый диммер регулирует яркость, а левый – цветовую температуру, а также включает и выключает Bluetooth соединение. Установленные параметры отображаются на ЖК-дисплее.
Управление по Bluetooth со смартфона
Дистанционное управление по Bluetooth со смартфона через бесплатное приложение Godox Light доступно всем пользователям, имеющим мобильные устройства на iOS или Android.
Без вентилятора и шума
Конструкция панели с пассивным охлаждением не создает постороннего шума и вполне подходит для прямых трансляций.
Установка осветителя
В отличие от громоздких осветителей с софтбоксами, тонкая световая панель способна разместится на рабочем или игровом столе, а также на любой другой плоской поверхности, которую можно зажать струбциной: например, на книжной полке. Толщина столешницы не должна превышать 50 мм. Световая панель устанавливается на телескопическую штангу Godox ES-TMR с шаровой головкой, которая обеспечивает свободное вращение и наклон осветителя. Длина штанги регулируется в пределах от 39 до 100 см. Выдвижные телескопические секции фиксируются цанговыми зажимами.
Особенности
- Большая площадь свечения в тонком и легком корпусе
- Регулируемая цветовая температура 2800K~6500К (с шагом 100К)
- Плавная регулировка яркости от 0% до 100% (с шагом 1%)
- Панель управления на корпусе с ЖК-дисплеем
- Управление со смартфона
- Питание от сети (сетевой адаптер в комплекте)
- Бесшумная конструкция с пассивным охлаждением
- Возможность наклона осветителя
- Крепление к столу при помощи струбцины