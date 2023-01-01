Описание

Телескопическая штанга Godox ES-TMR позволяет устанавливать светодиодные осветители ML30, ML30Bi и подобные им легкие модели, имеющие резьбовое отверстие 1/4''. Штанга крепится при помощи струбцины на столешницы, перекладины и другие плоские поверхности толщиной до 50 мм. Godox ES-TMR расширяет возможности монтажа светодиодных осветителей ML30 и ML30Bi как в студии, так и за ее пределами.

Три телескопические секции Ø19, 22 и 25 мм позволяют регулировать высоту установки оборудования от 39 до 55 см. Секции изготовлены из прочного алюминиевого сплава и фиксируются надежными цанговыми зажимами с фторопластовыми прокладками.

Благодаря съемной металлической шаровой головке, штанга позволяет закрепить оборудование под углом наклона до 90° и с поворотом на 360°. Шаровая головка имеет в основании резьбовое отверстие 1/4'' и установлена на резьбовой винт штанги ES-TMR. На площадке шаровой головки Ø36 мм также расположен стандартный винт 1/4". Прорезиненная площадка обеспечит хорошее сцепление, исключающее проскальзывание оборудования, и при этом не поцарапает его.