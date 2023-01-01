Описание

Выносной кабель Godox EC200 длиной 185 см позволяет разнести между собой головку и основной блок вспышек Godox AD200 и AD200 Pro. Кабель может пригодиться во многих ситуациях. Например, нательное ношение: тяжелая часть вспышки располагается в поясном чехле или в фотосумке, на камере или в руках остается только легкая головка, которую можно дополнительно оснастить каким-либо рассеивателем в виде зонта или софтбокса. Второй вариант, при использовании со стойками: корпус вспышки спускается вниз к основанию стойки, что опускает центр тяжести и делает всю конструкцию более устойчивой к раскачке (актуально при использовании легких выездных стоек или при сильном ветре). Аналогичным образом упрощается использование вспышки на журавлях или «удочках».

Колодка для вспышки снабжена креплением в башмак камеры (без синхроконтакта). Для накамерного использования необходим синхронизатор Godox c «башмаком»: модели X1T или X2T.

В EC200 используется толстый, устойчивый к повреждениям кабель. В саму вспышку не требуется вносить никаких изменений. EC200 совместим со всеми вариантами головок Godox: прямоугольной, круглой, светодиодной или с открытой лампой.

Как можно видеть, EC200 будет полезен большинству фотографов, использующих в своем арсенале высокомощные выносные вспышки AD200 или AD200 Pro. Использование выносного кабеля позволит еще лучше раскрыть все возможности этих уникальных приборов, а также сделает работу с ними более комфортной.