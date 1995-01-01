Godox E – это очень доступные, легкие и компактные вспышки. Удобны для выездной работы (школьные портреты и т.д.), могут использоваться и в небольшой студии. Для своей цены обладают такими продвинутыми функциями как цифровое управление мощностью с точностью 0.1 ступени. Доступно дистанционное управление с помощью трансмитеров XT-16 или FT-16 (приемник вставляется в USB порт на вспышке), также можно использовать универсальные синхронизаторы (вход 3.5 мм) или срабатывание по световой ловушке.

У вспышек Godox E нет байонета, вместо него используется универсальное крепление с посадочным диаметром 95 мм (Godox Mini, Falcon Eyes SS и т.д.), также всегда можно воспользоваться фотозонтами, а немного утопленная в корпус лампа сама по себе работает как базовый рефлектор, если вам потребуется жесткий свет.