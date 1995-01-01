Стартовый комплект для домашней фотостудии или выездной портретной съемки. 2 небольших и легких моноблока Godox E120, 2 стойки тип 304 (2 м), серебристый зонт 80 см для заполняющего света, софтбокс 60х60 см для основного, рисующего источника, комплект из шторок и 4 цветных фильтров BD-03 для съемки с жестким прямым светом или подсветки фона, 16-канальный радиосинхронизатор, синхрокабель 3 м и дорожный кейс на колесах для удобства транспортировки.

Godox E – это очень доступные, легкие и компактные вспышки. Удобны для выездной работы (школьные портреты и т.д.), могут использоваться и в небольшой студии. Для своей цены обладают такими продвинутыми функциями как цифровое управление мощностью с точностью 0.1 ступени. Доступно дистанционное управление с помощью трансмитеров XT-16 или FT-16 (приемник вставляется в USB порт на вспышке), также можно использовать универсальные синхронизаторы (вход 3.5 мм) или срабатывание по световой ловушке.

У вспышек Godox E нет байонета, поэтому для них требуются специальные софтбоксы системы Godox Mini и рефлекторы с так называемым «универсальным» креплением (без байонета), также всегда можно воспользоваться фотозонтами, а немного утопленная в корпус лампа сама по себе работает как базовый рефлектор, если вам потребуется жесткий свет.