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Моноблок Godox DS400II, 400 Дж

  • DS400II, 400 Дж
  • DS400II, 400 Дж
  • DS400II, 400 Дж
Код товара:УТ-00031477
Артикул:26273
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Серия студийных вспышек Godox DSII немного отличается от Gemini GSII по двум параметрам: вес и эргономика. DSII немного легче (приблизительно на 300 г), а ручка у них располагается не сверху, а сзади, что позволяет пользоваться ей, когда моноблок установлен на высокую стойку. Мощность и другие параметры изменяются не кнопками, а удобной рукояткой на задней панели.

Вы можете дистанционно управлять этой вспышкой с помощью синхронизаторов серии X1T, XPro, или даже с помощью вспышки для телефона Godox A1. Быстрая перезарядка, цифровое управление с высокой точностью настройки (шаг 0.1), надежная беспроводная синхронизация – всё это Godox DSII.

Gemini DSII используют широко распространенный байонет Bowens S и могут использоваться с огромным количеством мягких и жестких световых модификаторов.

Пилотная лампа может управляться в независимом или пропорциональном режиме.

Производитель заявляет высокую стабильность цветовой температуры, без значительных сдвигов при изменении энергии импульса.