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Моноблок Godox DP800IIIV, 800 Дж

  • DP800IIIV, 800 Дж
  • DP800IIIV, 800 Дж
  • DP800IIIV, 800 Дж
  • DP800IIIV, 800 Дж
  • DP800IIIV, 800 Дж
  • DP800IIIV, 800 Дж
  • DP800IIIV, 800 Дж
Код товара:УТ-00067855
Артикул:29928
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Серия DPIIIV с яркой светодиодной лампой, встроенной системой беспроводного управления Godox X, быстрым временем перезарядки и популярным байонетным креплением Bowens дополняет модельный ряд студийных вспышек. DPIIIV являются высосокачественными источниками света и предназначены для всех видов студийной съемки.

Основные особенности

  • Встроенная система беспроводного управления Godox 2.4G X
  • Короткая длительность импульса вспышки от 1/2000 до 1/800 секунды и быстрая перезарядка, моделирующая лампа мощностью 30 Вт
  • Беспроводное управление значением мощности вспышки (необходим трансмиттер системы Godox X), моделирующей лампой и звуковой индикацией, а также срабатыванием вспышки
  • Световая ловушка с функцией пропуска предварительного импульса, позволяющая синхронизироваться с камерами, работающими в автоматическом режиме
  • Точное управление мощностью, 61 шаг в диапазоне от 1/64-1/1
  • Моделирующая лампа мощностью 30 Вт с регулируемой яркостью
  • Широко распространенное крепление Bowens позволяет использовать различные светоформирующие аксессуары для создания требуемых световых эффектов
  • Установленные настройки запоминаются через 3 секунды и восстанавливаются после перезапуска
  • Большой и яркий ЖК дисплей делает настройку простой и понятной
  • Удобно расположенная ручка упрощает наклон и вращение моноблока

Беспроводная система X 2.4G
Используйте пульты-радиосинхронизаторы Godox X1, X2, XPro или XT16 для беспроводного синхронного срабатывания и дистанционного управления настройками вспышки или группы вспышек.