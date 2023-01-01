Поколение моноблоков Godox DPIIIV отличается от предыдущего DPIII одной важной деталью: галогеновую пилотную лампу заменил светодиодный пилот мощностью 30 Вт. Это избавляет от необходимости часто заменять перегоревшие лампы. Кроме того, светодиодный пилотный свет практически не греется, что позволяет оставлять его включенным на длительное время. Наконец, он ярче галогеновых ламп 150 Вт, которые использовались в серии DPIII. В остальном Godox DPIIIV – это такие же мощные, доступные и простые в использовании моноблоки с энергией импульса от 400 до 1000 Дж.