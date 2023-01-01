Моноблок Godox DP400IIIV, 400 Дж
Код товара : УТ-00064773
Артикул : 29926
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Bowens
Время перезарядки
0.1 - 1 с
Длительность импульса
1/2000 - 1/800 с
Предохранитель, A (для 220В)
8
Другие характеристики
Вес
2.8 кг
Описание
Серия DPIIIV с яркой светодиодной лампой, встроенной системой беспроводного управления Godox X, быстрым временем перезарядки и популярным байонетным креплением Bowens дополняет модельный ряд студийных вспышек. DPIIIV являются высосокачественными источниками света и предназначены для всех видов студийной съемки.
Основные особенности
- Встроенная система беспроводного управления Godox 2.4G X
- Короткая длительность импульса вспышки от 1/2000 до 1/800 секунды и быстрая перезарядка, моделирующая лампа мощностью 30 Вт
- Беспроводное управление значением мощности вспышки (необходим трансмиттер системы Godox X), моделирующей лампой и звуковой индикацией, а также срабатыванием вспышки
- Световая ловушка с функцией пропуска предварительного импульса, позволяющая синхронизироваться с камерами, работающими в автоматическом режиме
- Точное управление мощностью, 61 шаг в диапазоне от 1/64-1/1
- Моделирующая лампа мощностью 30 Вт с регулируемой яркостью
- Широко распространенное крепление Bowens позволяет использовать различные светоформирующие аксессуары для создания требуемых световых эффектов
- Установленные настройки запоминаются через 3 секунды и восстанавливаются после перезапуска
- Большой и яркий ЖК дисплей делает настройку простой и понятной
- Удобно расположенная ручка упрощает наклон и вращение моноблока
Беспроводная система X 2.4G
Используйте пульты-радиосинхронизаторы Godox X1, X2, XPro или XT16 для беспроводного синхронного срабатывания и дистанционного управления настройками вспышки или группы вспышек.