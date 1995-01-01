Моноблок Godox DP400IIIV, 400 Дж
Код товара:УТ-00064773
Артикул:29926
Товар не найден
Характеристики
Максимальная энергия импульса400 Дж
Ведущее число87 (м / ISO 100, со стандартным 7" рефлектором)
Регулировка мощности, диапазон1/1 - 1/64 или 10.0 - 4.0
Длительность импульса1/2000 - 1/800 с
Цветовая температура, стабильность5800К +/- 200К
Время перезарядки0.1 - 1 с
Моделирующий (пилотный) светсветодиодный, 30 Вт
Управление моделирующим светомпропорциональное, независимое, выкл.
Дистанционное управление настройкамис помощью трансмиттеров Godox X
Синхронизациябеспроводная (Godox X), вход для синхрокабеля 3.5 мм, световая ловушка (по 1 или 2 импульсу)
Система охлажденияактивная (вентилятор)
Питаниеот сети, 100-240 В 50/60 Гц
БайонетBowens
Предохранитель8А
Вес2.8 кг
Размерыдиаметр 12.5 см, высота с ручкой 21.5 см, длина с защитной крышкой 38 см
Сайт производителяhttps://godox.ru
Комплектациямоноблок, защитная крышка, кабель питания
Страна производстваКитай
Описание
Серия DPIIIV с яркой светодиодной лампой, встроенной системой беспроводного управления Godox X, быстрым временем перезарядки и популярным байонетным креплением Bowens дополняет модельный ряд студийных вспышек. DPIIIV являются высосокачественными источниками света и предназначены для всех видов студийной съемки.
Основные особенности
- Встроенная система беспроводного управления Godox 2.4G X
- Короткая длительность импульса вспышки от 1/2000 до 1/800 секунды и быстрая перезарядка, моделирующая лампа мощностью 30 Вт
- Беспроводное управление значением мощности вспышки (необходим трансмиттер системы Godox X), моделирующей лампой и звуковой индикацией, а также срабатыванием вспышки
- Световая ловушка с функцией пропуска предварительного импульса, позволяющая синхронизироваться с камерами, работающими в автоматическом режиме
- Точное управление мощностью, 61 шаг в диапазоне от 1/64-1/1
- Моделирующая лампа мощностью 30 Вт с регулируемой яркостью
- Широко распространенное крепление Bowens позволяет использовать различные светоформирующие аксессуары для создания требуемых световых эффектов
- Установленные настройки запоминаются через 3 секунды и восстанавливаются после перезапуска
- Большой и яркий ЖК дисплей делает настройку простой и понятной
- Удобно расположенная ручка упрощает наклон и вращение моноблока
Беспроводная система X 2.4G
Используйте пульты-радиосинхронизаторы Godox X1, X2, XPro или XT16 для беспроводного синхронного срабатывания и дистанционного управления настройками вспышки или группы вспышек.