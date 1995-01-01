Моноблок Godox DP1000IIIV, 1000 Дж

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Код товара: УТ-00064772 Артикул: 29929 Код товара: УТ-00064772 Артикул: 29929 Максимальная энергия импульса 1000 Дж Ведущее число 140 (м / ISO 100, со стандартным 7" рефлектором) Регулировка мощности, диапазон 1/1 - 1/64 или 10.0 - 4.0 Длительность импульса 1/2000 - 1/800 с Цветовая температура, стабильность 5800К +/- 200К Время перезарядки 0.1 - 1 с Моделирующий (пилотный) свет светодиодный, 30 Вт Управление моделирующим светом пропорциональное, независимое, выкл. Дистанционное управление настройками с помощью трансмиттеров Godox X Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Максимальная энергия импульса 1000 Дж Ведущее число 140 (м / ISO 100, со стандартным 7" рефлектором) Регулировка мощности, диапазон 1/1 - 1/64 или 10.0 - 4.0 Длительность импульса 1/2000 - 1/800 с Цветовая температура, стабильность 5800К +/- 200К Время перезарядки 0.1 - 1 с Моделирующий (пилотный) свет светодиодный, 30 Вт Управление моделирующим светом пропорциональное, независимое, выкл. Дистанционное управление настройками с помощью трансмиттеров Godox X Синхронизация беспроводная (Godox X), вход для синхрокабеля 3.5 мм, световая ловушка (по 1 или 2 импульсу) Система охлаждения активная (вентилятор) Питание от сети, 100-240 В 50/60 Гц Байонет Bowens Предохранитель 8А Физические характеристики Вес 3.4 кг Размеры диаметр 12.5 см, высота с ручкой 21.5 см, длина с защитной крышкой 41 см Прочие особенности Сайт производителя https://godox.ru Комплектация моноблок, защитная крышка, кабель питания Страна производства Китай Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Серия DPIIIV с яркой светодиодной лампой, встроенной системой беспроводного управления Godox X, быстрым временем перезарядки и популярным байонетным креплением Bowens дополняет модельный ряд студийных вспышек. DPIIIV являются высосокачественными источниками света и предназначены для всех видов студийной съемки. Основные особенности Встроенная система беспроводного управления Godox 2.4G X

Короткая длительность импульса вспышки от 1/2000 до 1/800 секунды и быстрая перезарядка, моделирующая лампа мощностью 30 Вт

Беспроводное управление значением мощности вспышки (необходим трансмиттер системы Godox X), моделирующей лампой и звуковой индикацией, а также срабатыванием вспышки

Световая ловушка с функцией пропуска предварительного импульса, позволяющая синхронизироваться с камерами, работающими в автоматическом режиме

Точное управление мощностью, 61 шаг в диапазоне от 1/64-1/1

Моделирующая лампа мощностью 30 Вт с регулируемой яркостью

Широко распространенное крепление Bowens позволяет использовать различные светоформирующие аксессуары для создания требуемых световых эффектов

Установленные настройки запоминаются через 3 секунды и восстанавливаются после перезапуска

Большой и яркий ЖК дисплей делает настройку простой и понятной

Удобно расположенная ручка упрощает наклон и вращение моноблока Беспроводная система X 2.4G

Используйте пульты-радиосинхронизаторы Godox X1, X2, XPro или XT16 для беспроводного синхронного срабатывания и дистанционного управления настройками вспышки или группы вспышек. Видео Наш обзор

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