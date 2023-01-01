Описание

Дополнительный беспроводной приемник Godox DMR-16 является частью системы радиосинхронизации Godox DM-16 и не может использоваться отдельно. Приёмник Godox DMR-16 запитывается от кабеля питания осветителя, поэтому вам не нужно тратить деньги на батарейки. Подключается в синхровход вспышки: джек 6.3 мм + адаптер на 3.5 мм. Дополнительный приемник можно использовать с основным комплектом пускателя и приемника, увеличивая количество синхронизируемых вспышек в световой схеме.

16 каналов передачи сигнала позволят и избежать срабатывания вспышек от аналогичных синхронизаторов других фотографов при использовании в условиях фотостудии с несколькими павильонами. Рабочая частота: 433 МГц, дальность действия составляет 30 метров. Минимальная выдержка синхронизации составляет 1/200 с.