Радиосинхронизатор комплект Godox DM-16
Код товара : УТ-00045624
Артикул : 26949
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Радиосинхронизатор состоит из комплекта: пускатель – приемник. Предназначен для синхронизации работы камеры и вспышки посредством радиосигнала.
Пускатель управляет любым количеством приемников. Совместим с любыми камерами, имеющими стандартный горячий башмак. Позволяет управлять 4 группами вспышек, т.е. попеременно включать 4 световые схемы в одной локации.
Приёмник Godox DMR-16 запитывается от осветителя — не имеет собственного источника питания. Потребляет мало энергии. Устанавливается на студийный моноблок через синхровход.
Характеристики
Тип: комплект (пускатель + приемник)
Совместимость: универсальные
Радиус действия: 30 м
Количество каналов: 16
Адаптер синхронизации: Ø6.35/Ø3.5
Скорость синхронизации: 1/200 с