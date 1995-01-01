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Радиосинхронизатор комплект Godox DM-16

Код товара:УТ-00045624
Артикул:26949

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Радиосинхронизатор состоит из комплекта: пускатель – приемник. Предназначен для синхронизации работы камеры и вспышки посредством радиосигнала.

Пускатель управляет любым количеством приемников. Совместим с любыми камерами, имеющими стандартный горячий башмак. Позволяет управлять 4 группами вспышек, т.е. попеременно включать 4 световые схемы в одной локации.

Приёмник Godox DMR-16 запитывается от осветителя — не имеет собственного источника питания. Потребляет мало энергии. Устанавливается на студийный моноблок через синхровход.

Характеристики
Тип: комплект (пускатель + приемник)
Совместимость: универсальные
Радиус действия: 30 м
Количество каналов: 16
Адаптер синхронизации: Ø6.35/Ø3.5
Скорость синхронизации: 1/200 с