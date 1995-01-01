Радиосинхронизатор комплект Godox DM-16



Код товара: УТ-00045624 Артикул: 26949 Код товара: УТ-00045624 Артикул: 26949 Вес (брутто), кг 0.200 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.200 Описание Радиосинхронизатор состоит из комплекта: пускатель – приемник. Предназначен для синхронизации работы камеры и вспышки посредством радиосигнала. Пускатель управляет любым количеством приемников. Совместим с любыми камерами, имеющими стандартный горячий башмак. Позволяет управлять 4 группами вспышек, т.е. попеременно включать 4 световые схемы в одной локации. Приёмник Godox DMR-16 запитывается от осветителя — не имеет собственного источника питания. Потребляет мало энергии. Устанавливается на студийный моноблок через синхровход. Характеристики

Тип: комплект (пускатель + приемник)

Совместимость: универсальные

Радиус действия: 30 м

Количество каналов: 16

Адаптер синхронизации: Ø6.35/Ø3.5

Скорость синхронизации: 1/200 с Видео Наш обзор

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