Описание

Компания Godox продолжает вдохновлять вас на исследование чудес мира, и теперь мы с радостью представляем нашу новую серию устройств для подводной съемки. Подводные осветители Diving Tube открывают совершенно новые возможности в освещении под водой и позволяют работать на глубине до 40 метров. Форма трубки, редко встречающаяся в традиционных осветителях для дайвинга, позволяет легко направлять свет под разными углами для точного освещения и создания желаемого эффекта. Уникальная конструкция осветителей освещает большую площадь, позволяя вам запечатлеть еще больше подводных красот. Излучаемый свет поражает своей равномерностью, что придает вашим подводным снимкам сказочную атмосферу.

Волшебный подводный мир

Вы хотите узнать больше о загадочном подводном мире и готовы с головой окунуться в приключения? Возьмите с собой осветитель WT выполненный в форме световой трубки. Обладая превосходной водонепроницаемостью, они надежно работают даже на глубине 40 м под водой и позволяют использовать под водой те же творческие инструменты, что и на суше. Красота, которую стоит запечатлеть, находится не только снаружи, но и под водой.



Высокая мощность для творчества

Для освещения на большой глубине не достаточно естественного освещения, солнце не сможет помочь вам в этом, а осветители серии WT могут. При погружении под воду осветитель серии WT автоматически переходит в режим высокой мощности, предлагая вам больше света. Благодаря этому от вас не скроется ни один подводный обитатель.

Темнота не помеха

Это светлячки? Нет, это кнопки. В подводных условиях при недостатке света флуоресцентная подсветка кнопок делает их хорошо заметными, что позволяет легко управлять осветителем: включать/выключать, изменять режимы, менять цвета и выполнять другие действия.



Тысячи ярких красок

Цветовая температура осветителя изменяется в очень широком диапазоне: от 1800К до 10 000К, от очень теплого оранжевого до холодного синего свечения. А RGB режим дарит вам тысячи цветов с легким поиском необходимого в режиме HSI. Режим GEL симулирует желатиновые светофильтры, позволяя быстро выбрать нужный оттенок.

Световые эффекты

В режиме FX доступно 37 различных световых спецэффектов, включая фотовспышки, проблесковые маячки полицейских машин или карет скорой помощи, залпы фейерверков и так далее.

Раскройте весь потенциал

Оба конца осветительного устройства оснащены резьбовыми отверстиями диаметром 1/4", которые предназначены для установки шарового держателя или других аксессуаров. Это позволит освободить руки и обеспечит удобство съемки под водой. Держатели для осветителей продаются отдельно. В комплекте идет переходник с шаром диаметром 1" – именно такой размер шарнира обычно и применяется в кронштейнах для подводных вспышек.

Легкое начало работы

При использовании осветителей не под водой, приложение Godox Light позволяет быстро изменить яркость, цветовую температуру, световой эффект и другие настройки прямо с вашего смартфона, обеспечивая более простой и эффективный творческий процесс. Обратите внимание: поскольку данные осветители выполнены в герметичных корпусах, при использовании над водой они достаточно быстро перегреваются, поэтому максимальная мощность будет автоматически ограничена.



Что в коробке