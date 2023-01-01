Фотобокс Godox DF-01, 90 см
Код товара : УТ-00032986
Артикул : 26735
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Традиционный рассеивающий фотобокс для предметной съемки. Материал фотобокса позволяет получить равномерное мягкое освещение. Хорошо подходит для съемки предметов с глянцевыми и зеркальными поверхностями. В комплекте 4 фона: белый, черный, красный и синий.
В разложенном положении занимает 90 х 90 х 90 см.
Складывается до диска диаметром 40 см для удобства хранения и транспортировки.
Стенки фотобокса выполнены из светопропускающей синтетической ткани, каркасом являются стальные пружины. Фотобокс быстро разбирается и имеет небольшой вес, что делает его удобным для использования не только в студии, но и для выездных съемок. В комплекте идет набор бархатных фонов и чехол.