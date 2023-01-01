Описание

Традиционный рассеивающий фотобокс для предметной съемки. Материал фотобокса позволяет получить равномерное мягкое освещение. Хорошо подходит для съемки предметов с глянцевыми и зеркальными поверхностями. В комплекте 4 фона: белый, черный, красный и синий.

В разложенном положении занимает 40 х 40 х 40 см.

Складывается до диска диаметром 24 см для удобства хранения и транспортировки.

Стенки фотобокса выполнены из светопропускающей синтетической ткани, каркасом являются стальные пружины. Фотобокс быстро разбирается и имеет небольшой вес, что делает его удобным для использования не только в студии, но и для выездных съемок. В комплекте идет набор бархатных фонов и чехол.