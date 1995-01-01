Набор сумок Godox CB56 предназначен для хранения и транспортировки вспышки Godox Witstro AD200 или Godox Witstro AD200Pro, импульсной головки Godox Witstro H200R, светодиодной головки Godox Witstro AD-L, кольцевой импульсной головки Godox R200, а также дополнительных аксессуаров, таких как рефлектор Godox RFT-25S, соты Godox R200-HC20, соты Godox R200-HC30, соты Godox R200-HC40, набор цветных фильтров Godox R200-CF и т.д.

Помимо сумки Godox CB56 в комплект входят чехол (44.5 х 40 см), кейс (24.5 х 13.5 х 7.5 см) для импульсной головки H200R, чехол с наплечным ремнем Godox CB57 (9 х 8 х 21 см) для вспышки AD200. Благодаря чему вспышка с аксессуарами превращается в удобный переносной комплект для выездной съемки, когда все необходимое оборудование всегда под рукой.

Сумка, а также чехлы и кейс, изготовлены из прочной износостойкой ткани Oxford (100% полиэстер).

Размер сумки Godox CB56 - 42 х 42 х 24 см.