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Зарядное устройство Godox C29 для аккумуляторов WB29 (AD200, AD200Pro)



Код товара: УТ-00047377 Артикул: 27256 Код товара: УТ-00047377 Артикул: 27256 Вес 250 г Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Физические характеристики Вес 250 г Описание Зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора WB29 (вспышки Godox AD200, AD200Pro) с отсоединяемым кабелем питания. На корпусе имеется светодиодный индикатор состояния заряда. Видео Наш обзор

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