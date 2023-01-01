Зарядное устройство Godox C29 для аккумуляторов WB29 (AD200, AD200Pro)
Код товара : УТ-00047377
Артикул : 27256
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Характеристики
Другие характеристики
Вес
250 г
Вес (брутто), г
0.250
Описание
Зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора WB29 (вспышки Godox AD200, AD200Pro) с отсоединяемым кабелем питания. На корпусе имеется светодиодный индикатор состояния заряда.