Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Зарядное устройство Godox C29 для аккумуляторов WB29 (AD200, AD200Pro)

Код товара:УТ-00047377
Артикул:27256

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора WB29 (вспышки Godox AD200, AD200Pro) с отсоединяемым кабелем питания. На корпусе имеется светодиодный индикатор состояния заряда.