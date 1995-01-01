Зарядное устройство Godox C26 для AD600Pro
Код товара:УТ-00094590
Артикул:26372 (-)
Товар не найден
Описание
Оригинальное зарядное устройство для импульсного аккумуляторного моноблока Godox AD600 Pro. Заряжает аккумулятор WB26 за 2 часа (при комнатной температуре). Универсальный вольтаж: 100 - 240 Вольт, 50 / 60 Гц, работает по всему миру. В комплекте кабель питания с вилкой российского стандарта. Не использовать с аккумуляторами WB87 от старой модели Godox AD600!
4-секционный светодиодный индикатор показывает ход зарядки (20, 50, 80, 100%). Такое же зарядное устройство идет в комплекте с Godox AD600 Pro.
- Размеры: 12.5 х 6.5 х 3.5 см
- Вес: 290 г