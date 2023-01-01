Оригинальное зарядное устройство для импульсного аккумуляторного моноблока Godox AD600 Pro. Заряжает аккумулятор WB26 за 2 часа (при комнатной температуре). Универсальный вольтаж: 100 - 240 Вольт, 50 / 60 Гц, работает по всему миру. В комплекте кабель питания с вилкой российского стандарта. Не использовать с аккумуляторами WB87 от старой модели Godox AD600!