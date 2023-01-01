Система установки фона Godox BS04, высота до 2.6 м, ширина до 3 м
Код товара : УТ-00059715
Артикул : 28239
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
4.400
Описание
Создайте фон в своей студии или на другой локации с помощью регулируемых по высоте опор с регулируемой по длине перекладиной. Система установки фона BS-04 комплектуется сумкой с ручками и ремнем для переноски комплекта. В комплект входят две стойки с максимальной высотой 260 см и высотой в сложенном состоянии 97 см, а также трехсегментная раздвижная перекладина с максимальной длиной 300 см. Конструкция из алюминия обеспечивает прочность, долговечность и легкий вес.
Легкая установка и разборка, удобство транспортировки, а так же возможность быстро установки фона делают данную систему незаменимым инструментом для фотографов, которым требуется мобильность.