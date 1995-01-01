Система установки фона Godox BS04, высота до 2.6 м, ширина до 3 м
Код товара:УТ-00059715
Артикул:28239
Товар не найден
Характеристики
Вес4.1 кг (весь комплект), 1.5 кг (стойка), 0.8 кг (перекладина)
Размер упаковки120 х 18.5 х 13.5 см
Размерывысота от 1 до 2.6 м, ширина от 1 до 3 м
Вес (брутто), кг4.400
Страна производстваКитай
Описание
Создайте фон в своей студии или на другой локации с помощью регулируемых по высоте опор с регулируемой по длине перекладиной. Система установки фона BS-04 комплектуется сумкой с ручками и ремнем для переноски комплекта. В комплект входят две стойки с максимальной высотой 260 см и высотой в сложенном состоянии 97 см, а также трехсегментная раздвижная перекладина с максимальной длиной 300 см. Конструкция из алюминия обеспечивает прочность, долговечность и легкий вес.
Легкая установка и разборка, удобство транспортировки, а так же возможность быстро установки фона делают данную систему незаменимым инструментом для фотографов, которым требуется мобильность.