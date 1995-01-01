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Система установки фона Godox BS04, высота до 2.6 м, ширина до 3 м

  • BS04, высота до 2.6 м, ширина до 3 м
  • BS04, высота до 2.6 м, ширина до 3 м
  • BS04, высота до 2.6 м, ширина до 3 м
  • BS04, высота до 2.6 м, ширина до 3 м
  • BS04, высота до 2.6 м, ширина до 3 м
  • BS04, высота до 2.6 м, ширина до 3 м
  • BS04, высота до 2.6 м, ширина до 3 м
  • BS04, высота до 2.6 м, ширина до 3 м
  • BS04, высота до 2.6 м, ширина до 3 м
Код товара:УТ-00059715
Артикул:28239

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Создайте фон в своей студии или на другой локации с помощью регулируемых по высоте опор с регулируемой по длине перекладиной. Система установки фона BS-04 комплектуется сумкой с ручками и ремнем для переноски комплекта. В комплект входят две стойки с максимальной высотой 260 см и высотой в сложенном состоянии 97 см, а также трехсегментная раздвижная перекладина с максимальной длиной 300 см. Конструкция из алюминия обеспечивает прочность, долговечность и легкий вес.

Легкая установка и разборка, удобство транспортировки, а так же возможность быстро установки фона делают данную систему незаменимым инструментом для фотографов, которым требуется мобильность.