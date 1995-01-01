Godox BDR-W550 – жесткий металлический рефлектор типа «портретная тарелка» диаметром 55 см с белой отражающей поверхностью и байонетом Bowens. Портретная тарелка (Beauty dish) является одной из самых востребованных светоформирующих насадок для портретной и рекламной съёмки. Обычно применяется в качестве фронтального источника, либо под небольшим углом. Большая площадь тарелки позволяет полностью, без теней осветить лицо модели, что скрывает морщинки и неровности кожи, и при этом четко проработать контрастные детали (например, брови, прическу или макияж). Кроме того, тарелка формирует красивый естественный круглый блик в глазах модели.

Белая поверхность отражателя создает чуть более мягкий световой поток по сравнению с серебристой. Диффузный тканевый рассеиватель входит в комплект и используется при необходимости дополнительно смягчить свет. Дополнительно можно приобрести сотовую решетку для формирования направленного светового потока.