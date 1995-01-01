Портретная тарелка диаметром 42 см с белой отражающей поверхностью и байонетом Bowens.

Портретная тарелка (Beauty dish) – одна из самых востребованных светоформирующих насадок для портретной и рекламной съемки. Расположенный в центре дефлектор отражает свет от источника и равномерно направляет его внутреннюю белую поверхность отражателя. Белая поверхность отражателя, в отличие от серебристой, создает более равномерный и мягкий световой поток.

В результате получается уникальный световой рисунок, характерный только для этого типа насадок - комбинация мягкого освещения и светотеневой резкости. Портретная тарелка позволяет сформировать естественный мягкий светотеневой рисунок и при этом проработать контрастные детали, например волосы или макияж. Кроме этого, тарелка формирует красивый естественный круглый блик в глазах модели.

Диффузный тканевый рассеиватель входит в комплект и используется при необходимости создать более мягкий световой поток. Дополнительно можно приобрести сотовую решетку для формирования направленного светового потока.