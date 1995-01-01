Godox BDR-S55 – профессиональная портретная тарелка с серебристым отражающим покрытием. Диаметр 53 см, байонет Bowens. Портретная тарелка создает «жесткий» свет с четкими контурами. При этом, поскольку диаметр тарелки достаточно большой, при фронтальном размещении она освещает лицо модели широким потоком, без теней. Такой свет также хорошо сглаживает морщинки и другие неровности кожи, очень хорошо подходит для портретов, отсюда и название.

Высокая светоотражающая способность серебристой фактурной поверхности позволяет использовать портретную тарелку Godox BDR-S55 даже с накамерными вспышками, используя, например, адаптер Godox S2 с байонетом Bowens. Также эффективно тарелка может использоваться и с источниками постоянного света. Для смягчения светового потока предусмотрен съемный тканевый рассеиватель (диффузор), входящий в комплект. Дополнительно возможно приобрести сотовую решетку Godox HC55 для сужения светового потока.

Портретные тарелки широко используются в фэшн-фотографии, для съемки крупноплановых портретов, в бьюти-съемках для портфолио визажистов и стилистов. Тарелки с серебристым покрытием обеспечивают более яркий и жесткий свет, в то время как белое покрытие немного смягчает и рассеивает свет само по себе.