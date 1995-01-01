Сотовая насадка Godox BDR-С420 для портретной тарелки BDR-W420
Код товара : УТ-00073668
Артикул : 27567
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Godox BDR-C420 – cъемная сотовая насадка диаметром 42 см для портретной тарелки Godox BDR-W420. Используется для сужения светового пучка и уменьшения световых потерь, например для яркого освещения части съемочной сцены и затемнения края освещаемой области. Кроме того, позволит создать световой акцент на объекте, текстуре или цвете съемочной сцены для передачи требуемой атмосферы или настроения. Легко устанавливается и снимается, крепится 3 металлическими зажимами. Изготовлена из металла и окрашена в черный цвет.
- Совместимость Godox BDR-W420
- Диаметр 420 мм
- Вес: 255 г