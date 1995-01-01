Комплект Godox BD-10 Kit для вспышки AD300Pro от Godox предоставляет все необходимое для освещения выборочных деталей на съемочной сцене, а также способствует творческому самовыражению. Шторки имеют четырехлепестковую конструкцию. Просто опустите одну или несколько створок на пути светового пучка вспышки AD300Pro, чтобы осветить те области, которые вы хотите осветить, и не допустить попадания света на те области, где не нужно. В комплект входит красный, желтый, синий и зеленый фильтры и сотовая насадка, которая ограничивает угол рассеивания светового потока.