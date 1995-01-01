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Держатель слайдов Godox AK-R26

  • AK-R26
  • AK-R26
  • AK-R26
Код товара:УТ-00067781
Артикул:30271

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Держатель слайдов Godox AK-R26 позволяет устанавливать проекционные слайды Godox в проекционную насадку AK-R21. Можно использовать готовые слайды серии AK-S или изготовить свои собственные из 35-мм фотопленки (установочный размер: 88 х 35 мм).