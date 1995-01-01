Держатель слайдов Godox AK-R26

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Код товара: УТ-00067781 Артикул: 30271 Код товара: УТ-00067781 Артикул: 30271 Вес 10 г Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 10 г Описание Держатель слайдов Godox AK-R26 позволяет устанавливать проекционные слайды Godox в проекционную насадку AK-R21. Можно использовать готовые слайды серии AK-S или изготовить свои собственные из 35-мм фотопленки (установочный размер: 88 х 35 мм). Видео Наш обзор

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