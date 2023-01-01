Держатель слайдов Godox AK-R26
Код товара : УТ-00067781
Артикул : 30271
400 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес
10 г
Описание
Держатель слайдов Godox AK-R26 позволяет устанавливать проекционные слайды Godox в проекционную насадку AK-R21. Можно использовать готовые слайды серии AK-S или изготовить свои собственные из 35-мм фотопленки (установочный размер: 88 х 35 мм).