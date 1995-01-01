Компактная проекционная насадка Godox AK-R21 – революционное решение, позволяющее вам открыть новые возможности для творческой фотографии. Будь то классический портрет, предметная съемка, fashion, съемка в студии или на локации – она пригодится везде. В насадку устанавливаются слайды с различными изображениями: витражи, геометрические узоры, фактурные стены, космические и фантастические пейзажи, также есть слайды на Хэллоуин и Рождество (наборы слайдов приобретаются отдельно). Творческие пользователи смогут создать свои собственные слайды из ч/б или цветной фотопленки 35-мм формата (размер слайда с учетом части, которая заправляется в держатель: 88х35 мм). С помощью насадки изображение проецируется на любую светлую поверхность, создавая красочный фон или светотеневой рисунок (подобно маскам гобо).

​Для лучшего понимания принципа работы и возможностей насадки рекомендуем ознакомиться с видео.

В базовый комплект входит установочный адаптер AK-R28 для вспышек с круглой формой головки: Godox V1, AD100 Pro и AD200 / AD200 Pro c головкой H200R. Использование этих вспышек является оптимальным, так как они, во-первых, обладают хорошей мощностью импульса, и, во-вторых, оснащены светодиодным пилотным светом, который облегчает фокусировку изображения. Отдельно можно приобрести адаптер AK-R25 для обычных накамерных вспышек с прямоугольной головкой: Godox V850III, V860II, V860III, TT685, TT685II, AD200 / AD200 Pro со стандартной головкой и так далее, включая модели других производителей. Насадка также может использоваться с компактными светодиодными осветителями Godox Litemons LC30, но в этом случае для эффективного применения необходим приглушенный свет или полная темнота в студии. Установка в байонет Bowens у этой насадки не предусмотрена: она разработана для использования с компактными осветителями, а не со студийными моноблоками.

В комплекте идет сменный объектив с фокусным расстоянием 65 мм, отдельно можно приобрести объективы 50 и 83 мм для формирования более широкого или более узкого пучка света соответственно. Насадку также можно вращать на все 360° – соответственно будет вращаться и изображение. На крепежный адаптер нанесена градусная разметка, что упрощает настройку проекции и возврат к предыдущему положению.

В нижней части корпуса адаптера расположено штативное гнездо 1/4'', позволяющее закрепить вспышку с адаптером и насадкой на осветительной стойке, штативе или другом держателе с соответствующей резьбой.

Насадка Godox AK-R21 очень легкая: практически полностью она выполнена из пластика. Она не занимает много места, легко балансируется на компактных стойках или настольных штативах, легко маскируется при размещении в пределах кадра. Это идеальное решение для небольших фотостудий и работы на выезде: достаточно взять всего один белый фон, на который вы будете проецировать любое желаемое изображение. Другие преимущества:

Не требуется глубокая обработка изображения

Можно накладывать проекцию не только на фон, но и на саму модель / предмет, что в ряде случаев дает интересный эффект

Отсутствует цветовой сдвиг, вызываемый отражениями от синего или зеленого хромакея

Можно накладывать проекции на стены зданий и других крупных объектов

Раскройте свой творческий потенциал с проекционной насадкой Godox AK-R21.