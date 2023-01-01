Описание

Коническая насадка (снут) Godox AK-R17 предназначена для установки на вспышки или приборы постоянного света Godox с круглой головкой: на вспышки Godox AD200/AD200Pro с головкой H200R, Godox V1, AD100Pro, светодиодные осветители Godox RGB mini R1 и т.д. Кроме того, эту насадку можно установить на накамерные вспышки с прямоугольной головкой при использовании адаптера S-R1 (приобретается отдельно). Коническая насадка позволяет максимально сузить световой пучок. Используется для точечной подсветки какого-либо элемента в кадре. В портретной съемке конусы часто применяются для контровой подсветки прически и / или плеч модели.

Выполнен из резины (силикон), компактно складывается при транспортировке. Может источать запах резины.