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Конус Godox AK-R17 для V1, AD100Pro, H200R, RGB mini R1

  • AK-R17 для V1, AD100Pro, H200R, RGB mini R1
  • AK-R17 для V1, AD100Pro, H200R, RGB mini R1
  • AK-R17 для V1, AD100Pro, H200R, RGB mini R1
  • AK-R17 для V1, AD100Pro, H200R, RGB mini R1
  • AK-R17 для V1, AD100Pro, H200R, RGB mini R1
  • AK-R17 для V1, AD100Pro, H200R, RGB mini R1
  • AK-R17 для V1, AD100Pro, H200R, RGB mini R1
Код товара:УТ-00069378
Артикул:30424

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Коническая насадка (снут) Godox AK-R17 предназначена для установки на вспышки или приборы постоянного света Godox с круглой головкой: на вспышки Godox AD200/AD200Pro с головкой H200R, Godox V1, AD100Pro, светодиодные осветители Godox RGB mini R1 и т.д. Кроме того, эту насадку можно установить на накамерные вспышки с прямоугольной головкой при использовании адаптера S-R1 (приобретается отдельно). Коническая насадка позволяет максимально сузить световой пучок. Используется для точечной подсветки какого-либо элемента в кадре. В портретной съемке конусы часто применяются для контровой подсветки прически и / или плеч модели.

Выполнен из резины (силикон), компактно складывается при транспортировке. Может источать запах резины.