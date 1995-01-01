Шторки Godox AK-R14 для V1, AD100Pro, H200R, RGB mini R1
Код товара:УТ-00069390
Артикул:30425
Товар не найден
Описание
Шторки Godox AK-R14 предназначены для установки на вспышки или приборы постоянного света Godox с круглым магнитным креплением: например, вспышки Godox AD200/AD200Pro с головкой H200R, вспышки Godox V1, AD100Pro, осветители Godox RGB mini R1 и т.д. Кроме того, эту насадку можно установить на вспышки с прямоугольной головкой при использовании адаптера S-R1 (приобретается отдельно). Шторки позволяют ограничить распространение светового потока и избежать засветки.