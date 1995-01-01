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Рассеиватель Godox AK-R11 для V1, AD100Pro, H200R, RGB mini R1

  • AK-R11 для V1, AD100Pro, H200R, RGB mini R1
  • AK-R11 для V1, AD100Pro, H200R, RGB mini R1
  • AK-R11 для V1, AD100Pro, H200R, RGB mini R1
  • AK-R11 для V1, AD100Pro, H200R, RGB mini R1
  • AK-R11 для V1, AD100Pro, H200R, RGB mini R1
Код товара:УТ-00069389
Артикул:30426

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рассеиватель Godox AK-R11 предназначен для установки на вспышки или приборы постоянного света Godox с круглым магнитным креплением: например, вспышки Godox AD200/AD200Pro с головкой H200R, вспышки Godox V1, AD100Pro, осветители Godox RGB mini R1 и т.д. Кроме того, эту насадку можно установить на вспышки с прямоугольной головкой при использовании адаптера S-R1 (приобретается отдельно). Полупрозрачный купольный рассеиватель позволяет значительно увеличить угол рассеивания света, а также смягчить характер освещения.