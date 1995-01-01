Рассеиватель Godox AK-R11 предназначен для установки на вспышки или приборы постоянного света Godox с круглым магнитным креплением: например, вспышки Godox AD200/AD200Pro с головкой H200R, вспышки Godox V1, AD100Pro, осветители Godox RGB mini R1 и т.д. Кроме того, эту насадку можно установить на вспышки с прямоугольной головкой при использовании адаптера S-R1 (приобретается отдельно). Полупрозрачный купольный рассеиватель позволяет значительно увеличить угол рассеивания света, а также смягчить характер освещения.