Комплект насадок Godox AK-R1 подходит для накамерных вспышек Godox V1, V1Pro и вспышек AD200 / AD200Pro с опциональной головкой H200R. На вспышки со стандартной прямоугольной головкой эти насадки можно установить через адаптер S-R1. Комплект включает 4-лепестковые шторки, широкий отражатель типа «белая карта», сотовую решетку, конус (снут), купольный рассеиватель, плоский широкоугольный рассеиваетель ,и держатель для фильтров вместе с несколькими фильтрами (3 конверсионных CTO, 2 матовых нейтральных, 1 зеленый). Насадки крепятся на головке вспышки с помощью магнитов, что делает возможным слепую установку или замену буквально за пару секунд.

Насадки позволяют творчески управлять светом вспышки: от всенаправленного купольного рассеивателя, распределяющего свет на все 360°, до узконаправленных сот и конуса. Насадки могут объединяться друг с другом: к примеру, вы можете использовать конверсионные фильтры с любой из светоформирующих насадок комплекта.

Незаменимый комплект для выездной фотосъемки, включая съемку мероприятий, свадеб.

Обратите внимание, что для использования с AD200 / AD200Pro вам потребуется круглая головка H200R, которая продается отдельно.