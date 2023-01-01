Комплект магнитных насадок Godox AK-R1
Код товара : УТ-00035906
Артикул : 26725
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Комплект насадок Godox AK-R1 подходит для вспышки Godox V1 и вспышек AD200 / AD200Pro с опциональной головкой H200R. На вспышки со стандартной прямоугольной головкой эти насадки можно установить через адаптер S-R1. Комплект включает 4-лепестковые шторки, широкий отражатель типа «белая карта», сотовую решетку, конус (снут), купольный рассеиватель, плоский широкоугольный рассеиваетель ,и держатель для фильтров вместе с несколькими фильтрами (3 конверсионных CTO, 2 матовых нейтральных, 1 зеленый). Насадки крепятся на головке вспышки с помощью магнитов, что делает возможным слепую установку или замену буквально за пару секунд.
Насадки позволяют творчески управлять светом вспышки: от всенаправленного купольного рассеивателя, распределяющего свет на все 360°, до узконаправленных сот и конуса. Насадки могут объединяться друг с другом: к примеру, вы можете использовать конверсионные фильтры с любой из светоформирующих насадок комплекта.
Незаменимый комплект для выездной фотосъемки, включая съемку мероприятий, свадеб.
Обратите внимание, что для использования с AD200 / AD200Pro вам потребуется круглая головка H200R, которая продается отдельно.