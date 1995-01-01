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Рукоятка аккумуляторная Godox AK-B01 для ML60II Bi

  • AK-B01 для ML60II Bi
  • AK-B01 для ML60II Bi
  • AK-B01 для ML60II Bi
  • AK-B01 для ML60II Bi
  • AK-B01 для ML60II Bi
Код товара:УТ-00079409
Артикул:31395

Товар не найден

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Описание
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Описание

Аккумуляторная рукоятка Godox AK-B01 для компактного осветителя для ML60II Bi позволяет установить 2 аккумулятора типа NP-F для съемки на локациях без доступа к электросети, а также удерживать сам осветитель в одной руке. Прекрасный вариант для съемки динамичных сюжетов, репортажей с места событий и так далее. В основании рукоятки имеется гнездо под шпигот 5/8", поэтому вы сможете быстро поставить осветитель на стойку, когда это будет необходимо.