Аккумуляторная рукоятка Godox AK-B01 для компактного осветителя для ML60II Bi позволяет установить 2 аккумулятора типа NP-F для съемки на локациях без доступа к электросети, а также удерживать сам осветитель в одной руке. Прекрасный вариант для съемки динамичных сюжетов, репортажей с места событий и так далее. В основании рукоятки имеется гнездо под шпигот 5/8", поэтому вы сможете быстро поставить осветитель на стойку, когда это будет необходимо.