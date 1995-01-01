Описание

Комплект студийного оборудования Godox AD300Pro KIT – компактное и легкое решение для выездной и студийной съемки, чтобы быстро и просто настроить освещение в любом месте съемки. Помимо двух импульсных осветителей Godox AD300Pro, в комплект входят параболический софтбокс Godox AD-S60S, серебристый зонт UBL-085S, просветный зонт UBL-085T и прочный рюкзак CB20 для удобного хранения и путешествий, который вмещает в себя комплект. Базовый комплект Godox AD300Pro KIT прекрасно подойдет для предметной, портретной, фэшн, свадебной и других видов съемки.

Аккумуляторные вспышки Godox Witstro AD300Pro – это компактные моноблоки с максимальной мощностью импульса 300 Дж, высокоскоростной синхронизацией HSS (до 1/8000), коротким временем перезарядки от 0.01-1.5с, поддержкой TTL и стабильной цветовой температурой. Моделирующая светодиодная лампа мощностью 12 Вт с регулируемой цветовой температурой от 3000K до 6000K±500K с шагом 500К поможет комфортно осветить сцену съемки и визуализировать светотеневой рисунок. Пилотный свет может также использоваться во время непродолжительной видеосъемки. Регулировка мощности пилотной лампы — 9 ступеней.

В комплект входит съемный рефлектор, который дает возможность управлять светом и использовать вспышку без дополнительных светомодифицирующих насадок. В зависимости от задач освещения на моноблок с байонетом Godox можно подобрать подходящие модификаторы света - конусы, портретные тарелки, софтбоксы. Вспышка питается от перезаряжаемой Li-ion батареи емкостью 2600 мАч. От полностью заряженного аккумулятора вспышка выдает до 320 импульсов полной мощности. Аккумулятор заряжается менее 2.5 часов, зарядное устройство с индикацией уровня заряда в комплекте.

Кронштейн-адаптер AD-E2 входит в комплект, устанавливается на студийную стойку с креплением 5/8” и помогает плавно регулировать угол наклона вспышки в пределах 180°. Надежный металлический кронштейн включает в себя крепление для зонта. Студийная вспышка упаковывается в полужесткую сумку-кейс.

Просветный фотозонт UBL-085T используется в съемках, когда необходимо создать мягкий свет, а серебристый зонт UBL-085S обеспечивает высокую контрастность светотеневого рисунка и четкость деталей. Зонты диаметром 85 см упаковываются в чехлы, длина которых не превышает 48 см, а вес — 0.6 кг, и также упаковываются в комплектный рюкзак.

Октобокс Godox AD-S60S – быстроскладной 8-секционный софтбокс зонтичного типа диаметром 60 см с тканевыми сотами в комплекте. Внутренняя серебристая поверхность и параболическая формой софтбокса глубиной 32 см обеспечивает мягкое освещение и контролируемый теневой контраст.

Октобокс предназначен для использования совместно со студийными вспышками AD300 и других источниках света с байонетом Godox, благодаря которому крепится напрямую к моноблоку. В комплект входят два тканевых рассеивателя (внешний и внутренний) для регулировки степени рассеивания и тканевые соты для создания направленного луча.

Рюкзак CB20 изготовлен из гладкой, водонепроницаемой, износостойкой нейлоновой ткани снаружи и прочными подкладками из полиэстера с сотовой структурой внутри. В основном отделении размещены две аккумуляторные вспышки в кофрах и комплектные фотозонты. Для удобства доступа молния с двумя замками расположена по периметру рюкзака. На внутренней стороне крышки находятся четыре кармана и сетчатое отделение для хранения дополнительных аксессуаров. В дополнительное отделение на молнии помещается комплектный софтбокс.

В удобных боковых карманах можно переносить две небольшие осветительные стойки, например Godox 210F, приобретаемые дополнительно. Съемный поясной ремень поможет распределить нагрузку, на клипсе ремня находится сигнальный свисток. Усиленная конструкция ручки и наплечных ремней обеспечивает комфорт при длительной переноске комплекта, вес которого составляет 7.3 кг.

Комплектация:

Вспышка AD300Pro x2

Рюкзак CB20 x1

Софтбокс AD-S60S с диффузорами и сотовой насадкой x1

UBL-085T зонт с черной крышкой-рассеивателем x1

UBL-085S зонт с прозрачной крышкой-рассеивателем x1

Батарея x2

Кронштейн для вспышки x2

Зарядное устройство x2

Характеристики:

Октобокс Godox AD-S60S быстроскладной с сотами

Диаметр: 60 см

60 см Глубина: 32 см

32 см Цвет отражающей поверхности: серебро

серебро Байонет: Godox

Godox Количество спиц: 8

8 Материал спиц: металл

металл Размер ячеек сот: 4.5х4.5 см

4.5х4.5 см Размер в сложенном виде с чехлом: 52х19х9 см

52х19х9 см Вес с чехлом: 0.6 кг

Фотозонт Godox UBL-085S

Размер: 85 см

85 см Тип: отражающий

отражающий Цвет внутреннего покрытия: серебристый

серебристый Цвет наружного покрытия: черный

черный Материал спиц: металл

металл Размер в сложенном виде с чехлом: 48х11х5 см

48х11х5 см Вес с чехлом: 0.6 кг

Фотозонт Godox UBL-085T

Размер: 85 см

85 см Тип: просветный

просветный Цвет внутреннего покрытия: белый

белый Цвет наружного покрытия: черный

черный Материал спиц: металл

металл Размер в сложенном виде с чехлом: 48х11х5 см

48х11х5 см Вес с чехлом: 0.6 кг

Рюкзак Godox CB20