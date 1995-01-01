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Силиконовая защита Godox AD200Pro-PC для AD200Pro

  • AD200Pro-PC для AD200Pro
  • AD200Pro-PC для AD200Pro
  • AD200Pro-PC для AD200Pro
  • AD200Pro-PC для AD200Pro
  • AD200Pro-PC для AD200Pro
Код товара:УТ-00060234
Артикул:28778

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC предназначена для аккумуляторных вспышек Godox Witstro AD200 и Godox Witstro AD200Pro, имеет выступающие эластичные ребра, оберегает жидкокристаллический экран от повреждений и предотвращает случайные нажатия кнопок. Корпус не только предохраняет вспышку от ударов, но и служит мини-стендом для установки на горизонтальных поверхностях, например, при направлении вспышки в потолок.

Кроме того, силиконовая защита Godox AD200Pro-PC не помешает установить вспышку на винт 1/4" осветительной стойки или рига.